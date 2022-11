Como escolher um cobertor que irá mantê-lo quente todo o Inverno

Tanto bonito como prático, um cobertor decorativo é um acessório versátil. Pode aconchegar-se debaixo de um enquanto vê o seu programa de televisão favorito, e pode adicionar carisma a qualquer sala quando colocado no local certo. Os cobertores decorativos são fáceis de encontrar, e as escolhas são muitas, incluindo uma variedade de materiais, estilos, espessuras e, claro, preços. Mas as opções aparentemente infinitas podem fazer com que sinta que é mais desafiante escolher a correcta. Aqui estão alguns pontos a considerar enquanto procura pelo cobertor decorativo para esta estação aconchegante e para além dela.