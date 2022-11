Aniki-Bóbó faz 80 anos: o filme que renasceu várias vezes

É só a 18 de Dezembro que se assinala o 80.º aniversário da estreia de Aniki-Bóbó, de Manoel de Oliveira, no Cinema Éden, em Lisboa – a estreia portuense seria apenas três semanas depois, a 11 de Janeiro de 1943, no São João Cine. Mas a Casa do Cinema Manoel de Oliveira (CCMO) começa já esta quarta-feira a evocar a efeméride, lançando um ciclo de filmes, conversas e uma pequena exposição, que irão decorrer até àquela primeira data na Fundação de Serralves, no Porto.