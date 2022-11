Albano Jerónimo é El Presidente da FIFA, mas não “um Corleone do futebol” na nova série da Amazon

O futebol já tem a sua Winning Time e o mundo já tem uma versão-série da história de João Havelange, o infame e poderoso líder da FIFA, na pele de Albano Jerónimo. É o primeiro papel de protagonista de uma série internacional do actor português e El Presidente é uma abordagem lúdica, com câmaras ágeis, pós-produção estilizada e pouco medo de ofender a memória ou a honra de personalidades reais — tal como fez Winning Time (HBO) com os Los Angeles Lakers da NBA. El Presidente, com um Albano Jerónimo central neste Jogo da Corrupção, estreia-se sexta-feira na Amazon Prime Video. Mesmo a tempo do Mundial de Futebol do Qatar, que arranca dia 20 e que, dispara o actor, “cheira a morte”. Para ser Havelange, uma figura pública hirta, até com um coach de clown contou.