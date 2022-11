A sociedade do tabu da finitude

Como seres que aspiram ao infinito, a morte é, naturalmente, a finitude mais inesperada de entre as coisas mais certas que conhecemos desde que temos consciência. No dia em que os católicos honram todos os santos e mártires, a História foi-nos ensinando que, sobretudo por motivos práticos, o dia dos fiéis defuntos (2 de Novembro) é habitualmente celebrado naquele que, entre nós, é feriado nacional. Na infinita sabedoria do cidadão comum, a junção entre as duas comemorações é prenhe de sentido.