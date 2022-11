Partido Democrata tenta evitar derrota humilhante com ajuda da geração Z

Num ano normal nos Estados Unidos, as eleições para o Congresso norte-americano, na próxima terça-feira — as primeiras depois da eleição de Joe Biden e da invasão do Capitólio —, não seriam motivo para grandes leituras sobre o futuro do país. Em termos históricos, a afluência às urnas é sempre mais baixa dois anos depois da eleição de um Presidente, quando não há candidatos presidenciais nos boletins; e a maioria do eleitorado que vai votar aproveita para acertar contas com o partido do novo inquilino da Casa Branca.