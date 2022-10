MP desiste do mandado de detenção no processo em que Vale e Azevedo foi condenado a 10 anos de prisão

O Ministério Público (MP) considera que já não tem interesse voltar a enviar às autoridades britânicas o mandado de detenção europeu, emitido em 2016, contra João Vale e Azevedo, no âmbito do processo em que foi condenado a 10 anos de prisão, e requer com urgência a declaração de contumácia. Ao ser declarado contumaz, o antigo presidente do Benfica fica impedido de obter qualquer tipo de documento de identificação e de celebrar negócios jurídicos em Portugal.