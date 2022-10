Grupos bolsonaristas apelam a golpe das Forças Armadas

Mensagens no Telegram dizem que algoritmo defraudou a contagem dos votos e defendem a intervenção dos militares.

Com menos de 1% das urnas apuradas, a narrativa de que a eleição seria fraudulenta já povoava os grupos bolsonaristas no Telegram. Ao longo da contagem dos votos, mesmo enquanto o actual Presidente Jair Bolsonaro aparecia à frente do vencedor Luiz Inácio Lula da Silva, a maior parte das manifestações questionava a lisura das eleições.