O país das duas bolhas que falam línguas diferentes

Bruno Dauaire, eleito pela terceira vez para a assembleia estadual do Rio de Janeiro e terceira geração de uma família política de São João Barra, concorda que o Brasil está dividido, mas acredita que “a disputa ficará para trás” passadas as eleições. “O povo quer apenas que seus representantes trabalhem sério para melhorar a vida deles”, garante o político da União Brasil ao jornal online Terceira Via.