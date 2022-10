Banco de Fomento já tem dinheiro para capitalização e só falta que empresas assinem

Chegou a primeira tranche que cobre as Janelas A e B do programa para empresas estratégicas e o programa Consolidar. Onze contratos entregues, dois estão assinados. Banco pagará em dois dias.

O Banco Português de Fomento (BPF), que faz dois anos de vida na próxima quinta-feira (3 de Novembro), já tem dinheiro suficiente para apoiar as 11 empresas que pediram ajuda do Estado para a capitalização. Falta apenas assinar os contratos. Dois deles já estão tratados e, se nada mais falhar, os restantes nove podem estar assinados daqui a duas ou três semanas. O que significa que os 36,6 milhões de euros que o banco tem para estas 11 empresas podem chegar ao destino até ao final de Novembro, porque o banco pagará no prazo máximo de dois dias após a conclusão das formalidades.