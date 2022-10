Não é tanto um Benfica melhor, é mais um FC Porto e Sporting piores

A liderança destacada do Benfica na edição deste ano da I Liga – com oito pontos de avanço para o FC Porto e 12 face ao Sporting - não significa que os benfiquistas estejam a fazer um início de campeonato excepcionalmente diferente do que sucedeu há um ano. Traduz, acima de tudo, que os seus rivais directos à conquista do título de campeão estão uns furos abaixo do que fizeram na temporada anterior.