Pierre Aderne e Moacyr Luz lançam Um menino chamado Brasil cantado a várias vozes

Os cantores e compositores brasileiros Pierre Aderne e Moacyr Luz, que têm estado a criar juntos um álbum, acabam de publicar nas plataformas digitais um single com videoclipe a que deram o título de Um menino chamado Brasil e que envolveu, na sua gravação, músicos e também escritores de vários países de língua oficial portuguesa. Gravada em Lisboa, nos estúdios Namouche, no dia 10 de Outubro, com mistura e masterização de Carlos Fuchs e realização e direcção de fotografia de Carlos Isaac, a canção, registada em colectivo, conta com as vozes de (pela sequência com que surgem na ficha final do vídeo) Tito Paris, Fafá De Belém, Nancy Vieira, José Eduardo Agualusa, Mia Couto, Nilson Dourado, Pedro Luís, Pedro Miranda, Valéria Lobão, Mário Marta, Sara Paixão, Maia Balduz, Luiz Caracol, Susana Travassos, Luciano Maia, Léo Bianchini, Walter Areia, Dado Villalobos, Pierre Aderne e Moacyr Luz.

No vídeo, podemos ouvir estas palavras na voz do escritor angolano José Eduardo Agualusa: “Brasil, o mundo quer tua liberdade, quer resgatar tua bandeira levada na calada da noite numa quarta-feira nos ministérios de uma esplanada.” A que se seguem estas, na voz do escritor moçambicano Mia Couto: “Brasil, o mundo quer de novo tua alegria no rosto do teu povo tão gentil longe da fome e do fuzil, o mundo quer a tua gente brilhando feito a luz do dia:” Num dos momentos do vídeo, o cantor e compositor brasileiro Pedro Luís exibe uma camisola onde se lê: “Só cultura expulsa coisas ruins das pessoas.” E, na parede, este cartaz: “Arte à mão armada”. Uma canção feita com os olhos postos nas presidenciais brasileiras deste domingo.