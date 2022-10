Em Montalegre, a detenção do presidente da câmara não apanhou ninguém de surpresa

Todos sabem, poucos comentam, ninguém se surpreende. A pacata vila de Montalegre foi dormir com a notícia da detenção do autarca e do seu “vice”. E acordou revoltada.

A manhã corre longa em Montalegre e são poucos os que já se atreveram a sair à rua. Mas não terão sido apenas o nevoeiro e a chuva a afastar os mais corajosos do centro da vila. O assunto quente, a detenção do presidente da câmara local, Orlando Alves, e do seu vice-presidente, David Teixeira, ocupa a população. E se toda a gente sabe o que se passou, são poucos os que se atrevem falar abertamente do assunto.