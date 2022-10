Rússia suspende acordo de exportação de cereais após ataque à frota do mar Negro

Frota russa do mar Negro atacada no porto de Sebastopol, na Crimeia. Está suspenso o acordo que permitia o escoamento dos cereais ucranianos para os mercados internacionais.

A Rússia suspendeu a sua participação no acordo mediado pelas Nações Unidas que permitia a exportação de cereais ucranianos através do mar Negro, horas depois de Moscovo ter acusado Kiev da autoria de um ataque à sua frota na Crimeia.

De acordo com a Rússia, pelo menos nove drones foram utilizados contra a sua frota do mar Negro no porto de Sebastopol. Pelo menos um navio terá sofrido danos consideráveis.

Moscovo responsabiliza ainda o Reino Unido, acusando Londres de envolvimento neste ataque e na sabotagem de gasodutos no mar Báltico. O Ministério da Defesa britânico já reagiu, afirmando que a Rússia “propaga mentiras de uma escala épica”.

Também Kiev acusa Moscovo de “inventar ataques terroristas”.

O acordo que permitia o escoamento da produção cerealífera ucraniana através do mar Negro ia expirar em Novembro, e a Rússia já tinha sugerido que poderia não apoiar uma renovação. O anúncio deste sábado vem colocar sob nova pressão a segurança alimentar internacional.