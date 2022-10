Escaladora iraniana que competiu sem o “hijab” poderá competir nos Jogos Olímpicos

Elnaz Rekabi poderá competir nos Jogos Olímpicos de Paris, apesar de ter sido detida recentemente pelas autoridades iranianas, por não ter usado o “hijab” durante os Campeonatos Asiáticos de escalada, disputados na Coreia do Sul.

Segundo a família de Rekabi, esta tinha sido colocada em prisão domiciliária pelas autoridades iranianas após o seu regresso a Teerão. Alegações negadas por essas autoridades.

No entanto, após estas alegações, o governo iraniano garantiu que a escaladora poderá competir nos Jogos Olímpicos de 2024, se se qualificar, apesar da recente controvérsia.

O Ministro do Desporto, Said Hamid Sajjadi, também garantiu que a escaladora poderá competir sob a bandeira do seu país, apesar de “muitas ofertas internacionais”, segundo declarou à agência noticiosa semi-oficial Ilna. “Penso que ela tem boas hipóteses de se qualificar e, nesse caso, poderá competir nos Jogos Olímpicos de Paris”, disse Sajjadi.

A atitude da atleta nos Campeonatos Asiáticos de escalada foi inicialmente aplaudida e entendida como um acto de solidariedade para com os protestos contra as autoridades por causa da morte da jovem mulher, Mahsa Amini, em Setembro, por alegadamente violar o código de vestuário islâmico. Rekabi insistiu, contudo, que competiu sem véu por acidente, não como gesto político contra o governo da República Islâmica.

Ali Daei detido

Quem foi mesmo detido foi Ali Daei, o futebolista iraniano que durante muitos anos foi o melhor marcador de sempre com a camisola das selecções, até ser ultrapassado por Cristiano Ronaldo.

De acordo com a informação avançada pelo jornal britânico The Times, o avançado 149 vezes internacional pelo Irão, foi detido naquele país na sequência de um protesto ligado a Masha Amini.

Daei já ficara sem o passaporte em Setembro, por ter criticado a repressão e violência do governo iraniano.

O autor de 119 golos pelo Irão Daei foi detido na cidade em que nascera Amini, Saqqez, onde se preparava para participar num protesto a assinalar os 40 dias da sua morte.

Outros jogadores de futebol iranianos também já sofreram represálias por criticarem o seu governo. Hossei Mahini, internacional por 23 vezes e ainda em actividade, foi detido pelos mesmos motivos que Ali Daei. Ali Karimi, antigo jogador do Bayern Munique, foi alvo de uma ordem de captura quando escapou para o Dubai, onde seria detido e levado de volta para o Irão. Já Sardar Azmoun, actual jogador do Bayer Leverkusen, criticou o governo iraniano nas redes sociais, mas acabou por apagar a publicação.

