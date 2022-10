Médico e enfermeira são arguidos no caso da criança que morreu na ambulância a caminho do hospital de Évora

Despacho de 2014 determina que Serviços de Urgência Básica (SUB) tenham integradas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV). SUB de Montemor-o-Novo nunca teve esta ambulância. Presidente da câmara revela que já há acordo com o município vizinho de Vendas Novas e que está para breve ter esta ambulância ao serviço dos dois concelhos. Só falta o Ministério da Saúde autorizar.