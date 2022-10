Um estado da arte

Se Nuno Faria sai do Museu da Cidade do Porto, é porque o seu modelo de cultura não cabe no modelo de Rui Moreira.

Com Nuno Faria — afastado recentemente da direcção do Museu da Cidade por Rui Moreira — o Porto teve, pela primeira vez e em muitos anos, uma programação cultural radicalmente diferente. Embora complexa e abrangente, já que envolvia instituições museológicas municipais que estavam há muito mumificadas e dispersas, esta foi uma estratégia que mobilizou um conjunto muito heterogéneo de iniciativas. A própria ideia de reunir os diversos espaços museológicos num mapa-circuito parecia prometedora e uma forma de animar estes espaços num dimensionamento capaz de superar a fragmentação do espaço urbano do Porto.