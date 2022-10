Como nasceu o fascismo

KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images

Que foi o fascismo? Responde o historiador Emilio Gentile: “O fascismo é um fenómeno político moderno, nacionalista e revolucionário, antiliberal e antimarxista, organizado num ‘partido-milícia’, com uma concepção totalitária da política e do Estado, uma ideologia de fundamento mítico, viril e anti-hedonista, sacralizada como religião laica, que afirma o primado absoluto da nação, entendida como comunidade orgânica e etnicamente homogénea, hierarquicamente organizada num Estado corporativo, com uma vocação belicista e uma política de grandeza, de potência e conquista, visando a criação de uma nova ordem e de uma nova civilização.”