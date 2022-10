Conhecido por êxitos como Great balls of fire ou Whole lotta shakin’ goin’ on’ , Jerry Lee Lewis morreu esta sexta-feira.

Morreu o pioneiro do rock’n’roll Jerry Lee Lewis, aos 87 anos, anunciou o seu publicista, Zach Farnum. O seu maior êxito comercial, Great balls of fire, tornou-se um marco na afirmação do rock como um estilo popular e atravessou décadas e gerações.

Lewis morreu em casa, em Desoto County, Mississípi, acompanhado pela mulher, Judith. Tinha sofrido um AVC em 2019 e o seu estado de saúde era frágil.

O influente crítico Robert Christgau escreveu que o que fazia de Lewis o “rock’n’roller por excelência” era o seu “ímpeto, o seu timing, o seu poder vocal, o seu inconfundível piano e a sua absoluta confiança perante o vazio”. Já o jornalista e crítico Greil Marcus resume a história de Lewis como uma “alma dividida entre as ameaças do Espírito Santo e os encantos do diabo”, lembrando a sua educação religiosa e o seu estilo de estrela rock.

Foto Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Elvis Presley e Johnny Cash nos Sun Studios em Memphis, Dezembro de 1956 Michael Ochs Archives/Getty Images

Lewis era o último sobrevivente de uma sessão histórica que ocorreu em Dezembro de 1956, no estúdio da também icónica editora Sun Records, em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, que o juntou – ainda novato – aos já populares Elvis Presley, Johnny Cash e Carl Perkins. Fez igualmente parte da chamada “Class of ‘55”, com Cash, Perkins e Roy Orbison e a sua importância era enorme para músicos como John Lennon, que quando o conheceu, nos bastidores de um concerto em Los Angeles, se ajoelhou e lhe beijou os pés.

Jerry Lee Lewis nasceu em Ferriday, no estado do Luisiana, a 29 de Setembro de 1935, numa família pobre de agricultores. Tocou pela primeira vez num piano na casa dos tios e, aos nove anos, face às capacidades que o filho demonstrava, o pai hipotecou a casa da família para lhe comprar um piano, que passou a transportar para todo o lado onde pudesse parar para dar concertos, tendo em conta a aprendizagem autodidacta do filho.

“Agora que Jerry Lee tinha um piano, frequentava a escola ainda menos do que no passado e sofria menos em casa por causa das notas fracas. Quer [o pai] Elmo quer [a mãe] Mamie estavam confiantes de que o seu filho seria um grande criador de música, embora desde o começo Mamie esperasse e rezasse que Jerry Lee dedicasse o talento ao Espírito Santo”, conta o jornalista Nick Tosches na biografia Hellfire, de 1982, que retrata a relação de Lewis com a religião.

Face ao sucesso do jovem Jerry Lee Lewis, em 1956, o pai levou-o até Memphis, à Sun Records, que tinha lançado Elvis, Perkins, Cash e muitos outros. Na ausência de Sam Phillips, o produtor Jack Clement recebeu os dois homens e relatou o momento a Nick Tosches: “A recepcionista veio ter comigo e disse ‘está ali um miúdo que diz que toca o piano como o Chet Atkins toca guitarra’. Isto não fazia sentido nenhum, por isso mandei-o entrar. Ele era confiante, mas não era mandão”.

Dessa vez, a Sun não lhe respondeu da maneira que ele pretendia, mas Lewis voltou e foi na editora que gravou Whole lot of shakin’ goin’ on, Great balls of fire (escrita pelo pianista Jack Hammer e pelo cantor Otis Blackwell, que estava por trás de All shook up, de Elvis) e Breathless, tornando-se num dos maiores nomes da música popular nos Estados Unidos num par de anos.

Foto Jerry Lee Lewis em palco na Alemanha, nos anos 50. Gunter Zint/K & K Ulf Kruger OHG/Redferns

A ascensão foi tão rápida quanto a queda, que ocorreu, logo em 1958, quando foi divulgado, em plena digressão no Reino Unido, que o cantor de 22 anos se tinha casado com uma prima de apenas 13, Myra – sem que o seu segundo casamento tivesse sido anulado. Embora Lewis visse o casamento com uma menor como algo normal na região onde cresceu, o escândalo que se seguiu destruiu parte da sua carreira. Myra e Jerry Lee separaram-se em 1970.

Além do casamento com a prima, a vida privada e a imagem pública de Lewis ficaram marcadas também por excessos: álcool, drogas e problemas com a lei. E também por várias tragédias: um dos seus filhos morreu afogado em 1962, ainda criança, e outro morreu num acidente de carro aos 19 anos, em 1973. Judith Brown, com quem casou em 2012, foi a sua sétima mulher.

Em 1968, depois de vários fracassos, teve um novo sucesso com Another place, another time, desta feita mais virado para o country. Ao longo das décadas seguintes, continuou a lançar música nova, mas já distante do sucesso que conheceu entre 1956 e 1958.

Depois de um AVC, em 2019, Jerry Lee Lewis teve de reaprender a tocar piano com a mão direita, mas recuperou e estava a gravar material novo no início do ano seguinte.

Vencedor de um Grammy pela carreira, atribuído em 2005, Jerry Lee Lewis fez parte do primeiro grupo de artistas a entrar para o Rock and Roll Hall of Fame, em 1986, a par de Chuck Berry, Elvis Presley, James Brown, Ray Charles, Little Richard, Sam Cooke, Fats Domino, Everly Brothers e Buddy Holly.