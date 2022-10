Quais os segredos para o sucesso da ferrovia na Suíça?

O Sobre Carris está também a oferecer a possibilidade de participar no programa e uma assinatura do PÚBLICO a quem acertar na data de reabertura da linha da Beira Alta.

A partir da cidade de Lucerna, na Suíça, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes falam-nos dos segredos que fazem da rede ferroviária suíça a melhor do mundo. Olhando para Portugal: a demora no saneamento da dívida histórica da CP e a inexistência de serviço regional na electrificada linha do Sul. Esta semana propomos ainda um desafio: depois de a IP ter anunciado o prolongamento das obras na Beira Alta, convidamos os nossos ouvintes a adivinhar quando vai reabrir a linha da Beira Alta. Basta preencher o formulário abaixo ou clicar aqui.

Os jornalistas Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes estão na Suíça a convite do Turismo da Suíça.