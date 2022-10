Violência doméstica: morreram mais mulheres nos primeiros nove meses deste ano do que em 2021

Nos primeiros nove meses deste ano, foram assassinadas em contexto de violência doméstica 20 mulheres e uma criança, de acordo com os dados do Governo publicados no Portal da Violência Doméstica nesta quarta-feira. Os dados existentes até ao final de Setembro deste ano não registam mortes de homens neste contexto, ao contrário do que tinha acontecido em anos anteriores.

Os indicadores oficiais hoje publicados mostram que, até ao fim de Setembro, houve mais mulheres assassinadas em situação de violência conjugal do que no ano de 2021, quando foram registadas 23 mortes, das quais 16 mulheres, cinco homens e duas crianças. Até ao terceiro trimestre, tinham sido vítimas deste crime 15 mulheres e cinco homens.

Em 2020, houve 20 mortes no total registado até ao terceiro trimestre, 16 das quais de mulheres, duas de crianças e outras tantas de homens. Também em 2019, o número de homens assassinados na intimidade contribuiu para um total mais elevado até final de Setembro, com 27 vítimas: 19 eram do sexo feminino, sete eram do masculino e uma era criança.

Em 2022, nos meses de Julho, Agosto e Setembro, quatro mulheres ​foram mortas ​na intimidade, o que eleva para 20 o número de vítimas (todas mulheres) nos primeiros três trimestres do ano, a que acresce uma vítima criança.

No que respeita a dados anuais, nos 12 meses de 2020 foram 32 as mortes em situações de violência doméstica, 27 das quais mulheres, duas crianças e três homens; já em 2019 foram 35, total que inclui 26 mulheres, uma criança e oito homens.

Em alta estão também as queixas à PSP e GNR que atingiram um novo máximo no terceiro trimestre deste ano. Com um registo de 8867 ocorrências reportadas a estes dois orgãos de polícia criminal entre Julho e Setembro deste ano, aumenta para 23.230 o número de denúncias apresentadas entre Janeiro e Setembro, o que supera dados registados nos mesmos nove meses dos três últimos anos.

Assim, havia 22.362 queixas entregues nos nove primeiros de 2019, enquanto nos anos seguintes, 2020 e 2021, esses registos (de Janeiro a Setembro) chegaram aos 21.618 e 19.781, respectivamente.