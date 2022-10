PÚBLICO é o grande vencedor dos Prémios de Ciberjornalismo 2022

O PÚBLICO conquistou o Prémio de Excelência Geral em Ciberjornalismo atribuído pelo Observatório de Ciberjornalismo (Obciber), da Universidade do Porto. É o quinto ano consecutivo em que o jornal é distinguido na principal categoria dos Prémios de Ciberjornalismo.

Com cinco distinções, o PÚBLICO foi o meio de comunicação social que mais prémios arrebatou, seguido da Rádio Renascença, com quatro. O anúncio foi feito no final do VII Congresso Internacional de Ciberjornalismo, que decorreu esta quarta-feira, no Porto.

O PÚBLICO venceu também na categoria Última Hora, graças à cobertura das últimas eleições legislativas, que contou com notícias, uma emissão áudio em contínuo, trabalhos de jornalismo de dados e infografia, vídeos, análises, entre outros conteúdos.

O vídeo do PÚBLICO “Dividido entre Lula e Bolsonaro e de regresso ao mapa da fome. Que Brasil vai a eleições?”, com autoria de Joana Gonçalves e Gabriela Pedro, foi distinguido na categoria Narrativa Vídeo Digital.

Também na categoria Infografia o PÚBLICO foi premiado. Com dois trabalhos: “Quem são e quanto ganham os funcionários públicos em Portugal?” (assinado por Rui Barros, José Alves, Raquel Martins, José Volta e Pinto), na votação do júri, e “1926-1974-2022. Como evoluiu o país da ditadura à democracia” (de Rui Barros e José Volta e Pinto), na do público.

A reportagem “Andriivka. Radiografia de uma aldeia sob ocupação russa durante 30 dias”, do Observador, venceu na categoria Reportagem Multimédia. Já a Rádio Renascença levou o prémio de Narrativa Sonora Digital, com “Avenida da Liberdade”.

Uma reportagem sobre amas na Cova da Moura, Amadora, foi distinguida na categoria Ciberjornalismo de Proximidade, enquanto um trabalho sobre pobreza energética mereceu a escolha do júri em Ciberjornalismo Académico.

Lista completa de vencedores dos Prémios Obciber 2022:

1. Excelência Geral em Ciberjornalismo

PÚBLICO – votação do júri

Rádio Renascença – votação do público

2. Última Hora

Eleições Legislativas 2022 (PÚBLICO) – votação do júri

Conflito a leste. A evolução ao minuto do conflito entre Rússia e Ucrânia (RTP) – votação do público

3. Reportagem Multimédia

Reportagem multimédia em Andriivka. Radiografia de uma aldeia sob ocupação russa durante 30 dias (Observador) – votação do júri

Pegada Digital (Rádio Renascença) – votação do público

4. Narrativa Vídeo Digital

Dividido entre Lula e Bolsonaro e de regresso ao mapa da fome. Que Brasil vai a eleições? (PÚBLICO) – votação do júri

“Eu sinto que sou diferente das outras crianças” (Expresso) – votação do público

5. Narrativa Sonora Digital

Avenida da Liberdade (Rádio Renascença) – votação do júri

Diário de um resgate de 173 refugiados ucranianos (Rádio Renascença) – votação do público

6. Infografia Digital

Quem são e quanto ganham os funcionários públicos em Portugal? (PÚBLICO) – votação do júri

1926-1974-2022. Como evoluiu o país da ditadura à democracia (PÚBLICO) – votação do público

7. Ciberjornalismo de Proximidade

Amas na Cova da Moura. “Se eu não existo, as mães não podem trabalhar e as crianças é que vão sofrer” (Mensagem de Lisboa) – votação do júri e do público

8. Ciberjornalismo Académico

“É aqui que se morre de frio”. Pobreza Energética em Portugal (ComUM) – votação do júri

Adoção. Um ADN que se une na alma e no coração (ComUM) – votação do público