PAN avança com negociações se Governo aceitar mais do que “normas programáticas”

Entre as propostas de alteração do PAN para o Orçamento, Inês Sousa Real salienta o alargamento da tarifa social da energia ou a redução do IVA dos bens essenciais e serviços médico-veterinários.

Depois de no Orçamento do Estado (OE) para 2022, em Maio, o PAN ter conseguido ver incluídas algumas medidas que valeram ao executivo a abstenção da deputada única Inês Sousa Real, tanto na generalidade como na votação final global, o partido está novamente em conversações com o executivo para pôr à prova a “maioria absoluta dialogante” dos socialistas no OE para 2023, mas faz depender a disponibilidade para negociações sectoriais da “efectiva abertura do Governo” para acolher as medidas do PAN.