PAN e Livre pedem reuniões com Governo e testam maioria absoluta dialogante

A deputada única do PAN vai pedir reuniões sectoriais com o executivo socialista e o parlamentar do Livre já solicitou encontros, mas ainda aguarda resposta. Inês Sousa Real e Rui Tavares querem ter medidas no Orçamento do Estado e apostam no Ambiente.

O Governo prometeu que mesmo com maioria absoluta seria dialogante e estaria aberto à negociação com os partidos parlamentares e o PAN e o Livre estão apostados em testar essa disponibilidade. Segundo confirmaram ao PÚBLICO, os deputados únicos de PAN e Livre, respectivamente Inês Sousa Real e Rui Tavares, querem realizar reuniões sectoriais com o executivo socialista com vista à inclusão de medidas no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) e apostam forte na área do Ambiente.