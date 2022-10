Sporting empata em Londres e adia qualificação para os “oitavos” da Champions

Tottenham foi obrigado a superar-se na segunda parte para evitar uma derrota que deixaria os “leões” na liderança do grupo.

O Sporting esteve muito perto de vencer, esta quarta-feira, em Londres, de onde regressa com um ponto, garantido pela igualdade (1-1) imposta ao Tottenham, em partida da quinta jornada do grupo D da Liga dos Campeões, que adia todas as decisões para a última ronda.

Marcus Edwards (22') deu vantagem aos “leões”, anulada por Bentancur (80'), depois de uma segunda parte difícil para a equipa de Rúben Amorim.

Sem Pedro Gonçalves, a cumprir castigo, Rúben Amorim experimentou um tridente ofensivo que apresentava Paulinho como referência, colocando Edwards e Trincão nos corredores, com o português sobre a esquerda, apoiado de muito perto por Nuno Santos.

Com posicionamentos semelhantes — 3x4x3 —, o jogo de Tottenham e Sporting dependia em grande medida da capacidade de sair com a bola controlada das zonas de pressão, o que os “leões” fizeram com assinalável desenvoltura, esvaziando a estratégia dos britânicos.

Assim, o primeiro quarto de hora passou sem sobressaltos para o Sporting, exceptuando uma investida “curta” de Lucas Moura, a explorar a profundidade, e um erro de Nuno Santos, a expor a equipa: valeu Adán, a travar com alguma sorte, a melhor oportunidade dos ingleses, num remate cruzado de Harry Kane, que tal como Son, não encontrava espaço para desenvolver lances de ataque.

Mas, nesse duelo de oportunidades perdidas, o Sporting também podia reclamar duas excelentes situações, com Coates e Paulinho a falharem a baliza nas duas melhores aproximações à área de Lloris.

O guarda-redes francês acabaria, pouco depois, batido por Marcus Edwards, que, no regresso à casa mãe, num momento de rara inspiração, descobriu o melhor ângulo para colocar a bola no fundo das redes dos londrinos e dar importante vantagem aos “verde e brancos”.

Nesse momento era já oficial: andava à solta um “leão” no tapete do Tottenham, com Morita e Ugarte a marcarem os ritmos, enquanto a equipa aproveitava as transições falhadas da equipa de Antonio Conte para enervar um adversário que só precisava de vencer para garantir a qualificação para os “oitavos”.

Rúben Amorim tinha, entretanto, edificado dois blocos de cinco unidades, por vezes com sete na linha de área, que o Tottenham aproveitava para bombardear, oprimindo cada vez mais um opositor que demorou dez minutos a redescobrir os caminhos da baliza de Lloris.

Trincão mostrou que o risco assumido pelos ingleses podia ser a brecha de que o Sporting precisava para marcar de novo, mas o remate do extremo português saiu por cima, levando a equipa a novo período de apneia.

Após vinte minutos de intenso assédio, Tottenham começou a perder um pouco do ímpeto com que iniciou a segunda metade e a permitir que o Sporting recuperasse o discernimento, já com dois jovens (Mateus Fernandes e Nazinho) em campo, depois de Morita ter quebrado fisicamente.

Adán continuava a ser o seguro de vida dos “leões”, enquanto Nazinho se mostrava na frente com um par de lances que poderiam ter inviabilizado quaisquer argumentos que o Tottenham ainda pudesse apresentar no último quarto de hora. Mas a inexperiência e deslumbramento do jovem “leão” acabaram por ser determinantes na hora de encarar Lloris.

Positivo/Negativo Positivo Edwards Regressou ao clube onde se formou para mostrar que tem aproveitado a estadia em Portugal para refinar o futebol que o torna imprevisível, assinando um golo que poderia ter colocado o Sporting com um pé nos “oitavos”.

Positivo Adán Defendeu praticamente tudo o que havia para defender. O espanhol, que tinha falhado duplamente com o Marselha, voltou inspirado, apesar de não ter feito tudo o que podia no golo de Bentancur.

Positivo Porro Embora tenha ficado mais "baixo" do que Nuno Santos no corredor contrário, encontrou energia para resistir aos ataques dos ingleses e lançar alguns dos melhores lances ofensivos do Sporting. Negativo Romero Provocador e conflituoso.

Por outro lado, Adán não chegava para resolver todos os problemas e, numa má abordagem, permitiu o empate de Bentancur a dez minutos dos 90.

Já no período de compensação, Harry Kane chegou a marcar para o Tottenham, mas o golo foi anulado por fora de jogo do avançado do Tottenham.