Surto de covid-19 no PSD não afectará discussão do OE2023

Foram identificados “vários casos” de covid-19 no grupo parlamentar do PSD, incluindo deputados e funcionários do partido, mas debate do OE2023 não será afectado por estes casos.

Os casos de covid-19 no grupo parlamentar do PSD não irão afectar o partido na discussão do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023). Ao PÚBLICO, uma fonte do partido e uma fonte parlamentar garantiram que os deputados irão apenas “cumprir a lei” em vigor. Ou seja, uma vez que a lei não obriga já a qualquer isolamento, não se antevêem quaisquer constrangimentos quanto à presença destes deputados na discussão do Orçamento do Estado, que arranca nesta quarta-feira.

O partido não especifica quantos deputados e funcionários estão infectados com covid-19, mas, no entendimento das fontes ouvidas pelo PÚBLICO, os casos estão a ser considerados como matéria de “foro pessoal”, uma vez que não não estão em vigor quaisquer restrições para quem tem covid-19.

“Não há isolamentos, nem distanciamentos, nem indicação para fazer qualquer teste à covid-19”, insistiu fonte parlamentar.

Desde 1 de Outubro que a covid-19 passou a ser tratada como qualquer outra doença e já não é preciso sequer reportar infecção ao SNS24. Isto é, a covid-19 passou a ser tratada como qualquer outra patologia, pelo que actualmente a ausência de um determinado parlamentar devido a infecção pelo novo coronavírus é equivalente a um deputado faltar à discussão do Orçamento por estar com uma gripe.

Questionado pelo PÚBLICO sobre se os deputados infectados pela covid-19 não marcarão presença no primeiro dia de discussão do OE2023 na generalidade, o gabinete de imprensa da bancada parlamentar do PSD não assinalou quaisquer mudanças de planos na escolha daqueles que serão os intervenientes no debate desta quarta-feira e desvaloriza o tema. Segundo noticiou o Expresso, existem nove deputados infectados — dos quais, alguns já se encontram recuperados, mas o PSD não confirma este número.