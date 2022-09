Covid-19. Isolamento de infectados deixa de ser obrigatório

As pessoas infectadas com covid-19 vão deixar de ter isolamento obrigatório como acontecia até agora. Além disso, o SNS24 vai deixar de passar testes como acontecia até agora.

A notícia foi avançada pelo JN e confirmada mais tarde pelo PÚBLICO. A decisão surge depois de o Governo não ter renovado situação de alerta por causa da covid-19. “Foi determinado não prolongar a situação de alerta no território nacional continental no âmbito da doença covid-19, bem como a cessação de vigência de diversas leis, decretos-leis e resoluções aprovadas no âmbito da pandemia”, anunciou André Moz Caldas, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros na quinta-feira.

A partir deste sábado, o rastreio é comparticipado a 100% mediante uma prescrição médica, tal como já se faz com as análises clínicas ou outro meio complementar de diagnóstico, por exemplo, avança o diário portuense. Do mesmo modo, o isolamento de casos positivos deixa de ser obrigatório. Até esta sexta-feira, quem testasse positivo tinham que ficar em isolamento durante cinco dias. A partir de sábado, só deve cumprir isolamento quem quiser.

Médicos preocupados com fim do isolamento e testes gratuitos

Ainda antes de se conhecer este novo conjunto de medidas, à Lusa, os médicos de saúde pública tinham já considerado perigosa a decisão de não renovar o estado de alerta. “Acho que é uma medida prematura, não muito cautelosa, e que vai atirar para cima das pessoas a responsabilidade individual de nos protegermos uns aos outros”, disse à agência Lusa o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Gustavo Tato Borges.

Segundo Gustavo Tato Borges, com esta medida, deixa de ser possível determinar o uso obrigatório de máscaras. “A única coisa que pode acontecer nos serviços de saúde ou até mesmo nos lares é se o serviço de saúde ocupacional determinar que os seus profissionais usam máscara”, mas para os utentes acabou essa obrigatoriedade mesmo nos espaços onde estão as pessoas mais vulneráveis.

“A partir de agora, é uma doença como qualquer outra e, numa altura em que estamos a entrar numa nova onda, e que ainda não temos a certeza sobre o impacto que a vacinação vai ter, nós estamos a assumir um risco enorme”, alertou.

No seu entender, foi uma decisão tomada “olhando apenas para a realidade actual”, não pensando no que vai acontecer a seguir a nível epidemiológico.

No boletim semanal publicado esta sexta-feira, Portugal registou, entre 20 e 26 de Setembro, 19.703 infecções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 41 mortes associadas à covid-19. Apesar do aumento de novos casos e do número de mortes face à semana anterior, verifica-se agora uma nova redução dos internamentos.