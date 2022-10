Há um novo mural gigante em Buenos Aires para celebrar Diego Maradona

Buenos Aires acolhe um novo mural de Diego Maradona para comemorar o que seria o 62.º aniversário do jogador de futebol argentino. O mural é também um incentivo à vitória da Argentina no Campeonato do Mundo de Futebol, a acontecer no Qatar em Novembro.

Um artista argentino pintou um mural gigante, em Buenos Aires, da lenda do futebol Diego Maradona para comemorar o que seria o 62.º aniversário do jogador, a 30 de Outubro.

O artista Martín Ron pintou o muro de 1.600 metros quadrados no coração da cidade com base numa fotografia de Maradona a incentivar a selecção argentina durante a final do Campeonato do Mundo contra a Alemanha em 1990, um jogo que a Argentina acabou por perder.

“Já sabemos que Maradona era o melhor jogador do mundo, mas quem era ele como pessoa? Ele era um guerreiro. Enfrentou a adversidade e enfrentava o que quer que fosse que lhe tivesse acontecido”, referiu Ron, de 41 anos, à agência Reuters.

Maradona morreu após uma paragem cardiorrespiratória aos 60 anos no final de 2020. Seguiu-se um período de luto a nível nacional pela estrela que foi venerada por milhões e apelidada “D10S”, uma referência ao número da camisola que vestia e à palavra espanhola para “Deus”.

O mural, quase concluído, implicou cerca de 25 dias de trabalho para Martín Ron e para a equipa de sete artistas que trabalham com ele e precisou de 800 litros de tinta. Ron afirma que este trabalho é o maior mural de Maradona de sempre – tem cerca de 45 metros de altura, semelhante à Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

O artista acrescentou ainda no mural três estrelas para representar as duas vitórias da Argentina na Taça do Mundo em 1978 e 1986 – e a que Ron espera que venha a acontecer no Qatar este ano.

Os carros que passavam pelo local buzinam e as pessoas param para tirar fotografias. “A nível desportivo, ele é o meu maior ídolo. É uma bela homenagem ao Maradona”, apontou Sebastían Martínez, um professor de educação física de 46 anos, que tem uma tatuagem do jogador de futebol na perna.