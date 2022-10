Depressão Beatrice: chuva, vento forte e trovoada atingem o país até ao final da semana

Os períodos de chuva resultantes da depressão Beatrice vão continuar a afectar o país até ao final da semana, mas a região Norte será a mais afectada.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta segunda-feira, sete distritos do Norte e Centro do país sob aviso amarelo até às 12h00 do dia 25 de Outubro devido à precipitação, que pode ser acompanhada de trovoada e vento intenso nas terras altas.

Os distritos do Porto, Aveiro, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu e Coimbra estão sob aviso amarelo. Segundo o IPMA os aguaceiros serão mais frequentes no Minho e Douro litoral.

A chuva será também acompanhada de céu muito nublado ou encoberto e agitação marítima com ondas que podem chegar aos três metros na costa Ocidental e de um metro no Sudoeste.

As temperaturas vão continuar amenas, com as máximas vão rondar os 20 e os 25 graus. No entanto, as mínimas vão descer, em especial no interior. Bragança com nove graus e em Vila Real com 11ºC serão os distritos mais frios.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou durante o fim-de-semana um total de 771 ocorrências em Portugal continental devido ao mau tempo, entre as quais inundações, quedas de árvores e limpeza das vias.