Na Womex ouviram-se os agradecimentos aos que vieram antes

Francis Gay não falhou uma única edição da Womex. Jornalista e radialista há mais de 40 anos, director da estação de rádio alemã Cosmo, foi, de modo quase acidental, o primeiro DJ na história da Worldwide Music Expo. Gay era já um profissional movido pela curiosidade e um enorme entusiasta pelas músicas fora do radar mainstream, quando Christoph Borkowsky e Ben Mandelson montaram, em 1994, um primeiro (pequeno) encontro de gente ligada às músicas do mundo em Berlim. Nessa primeira edição seriam 200 delegados – este ano foram 3100 – e chegando à Womex como jornalista, munido de três microfones para que nada falhasse e pudesse registar todas as entrevistas e showcases que conseguisse, acabaria por tornar-se o primeiro DJ da história da maior feira dedicada às músicas de raiz, quando lhe pediram que improvisasse, no contexto da programação da Womex, uma sessão parecida com os alinhamentos do seu influente programa Selektor.