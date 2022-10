Cancelamentos de viagens chegam ao topo das queixas de TVDE

Número de reclamações de passageiros de TVDE junto da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) atingiu um novo máximo no primeiro semestre, com 321 queixas, das quais quase um terço está relacionado com cancelamentos.

Nos primeiros seis meses deste ano chegaram à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) 321 reclamações de passageiros de TVDE, um novo recorde – até aqui, o máximo tinham sido 313, no segundo semestre de 2019. Destas, 92 queixas (29% do total) dizem respeito a cancelamentos de viagens que levaram os passageiros a decidir formalizar uma queixa junto do regulador, de acordo com os dados provisórios disponibilizados ao PÚBLICO pela AMT.