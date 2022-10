Pedro Luz: “Era mesmo preciso fazer o Alcântara-Mar. Tive a sorte de o fazer primeiro”

Pedro Luz podia ter sido arquitecto, mas começou a trabalhar aos 17 anos em música. Depois veio a roupa. Só mais tarde chegará o rótulo de “empresário da noite” quando se torna sócio do Plateau e depois cria o Alcântara-Mar. Depois do Alcântara fechar, continuará na noite com o Dock’s e o Indochina e pelo meio inunda o país de croissanterias. E põe-nos a comer sandes, com a Companhia das Sandes. Hoje, continua a ser empresário da noite e do dia. Há 12 anos que se dedica aos hotéis de charme.