PSP não encontrou explosivos no avião retido no aeroporto de Lisboa

Situação do passageiro que deu o alerta à tripulação está “a ser investigada”, uma vez que pode estar em causa a prática de um crime. O voo foi cancelado e os passageiros estão a ser encaminhados para outros voos, esclarece a ANA.

A PSP não encontrou qualquer explosivo no avião retido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, desde as 11h30, devido a uma mensagem transmitida por um dos passageiros, declarou, esta sexta-feira, fonte oficial desta força policial.

“A PSP concluiu a avaliação técnica, não tendo encontrado nenhum engenho explosivo na aeronave nem nas bagagens ou passageiros”, afirmou a mesma fonte, cerca das 16h30, acrescentando que a conclusão dos trabalhos de vistoria “já foi comunicada ao aeroporto”.

A fonte referiu ainda que a situação do passageiro que deu a informação à tripulação do avião está “ainda a ser investigada”, uma vez que “pode estar em causa um crime” por difundir um alerta falso.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da ANA disse apenas que “a operação aeroportuária decorre com normalidade”. No entanto, de acordo com o site da ANA é possível verificar que o voo em causa foi cancelado e que os passageiros estão a ser realocados noutros voos.