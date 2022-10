Distribuidores pedem subida do preço dos medicamentos. Ministério admite revisão

A Associação de Distribuidores Farmacêuticos (Adifa) pede uma subida do preço dos medicamentos como forma de fazer face à escalada de custos associados à inflação e aos preços dos combustíveis e da energia. Só nestas duas últimas rubricas, esperam um aumento dos custos até ao final do ano a rondar os cinco a seis milhões de euros. Em causa está, além da sustentabilidade do sector, o risco de escassez de produtos no mercado. O Ministério da Saúde adianta que “está a ser equacionada” uma possível revisão dos preços e das comparticipações.