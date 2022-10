Vários países europeus rompem com Tratado da Carta da Energia, Portugal está “a avaliar”

A Alemanha, a Polónia, a Espanha e os Países Baixos planeiam retirar-se do controverso Tratado da Carta da Energia [TCE] que, para muitos, constitui um entrave às políticas climáticas. Isto foi confirmado pela equipa de jornalistas do Investigate Europe junto de várias fontes oficiais. Portugal mantém-se, para já, “a avaliar”. Fonte da Secretaria de Estado da Energia, do Ministério do Ambiente e da Acção Climática, acrescenta que “não foi ainda tomada qualquer decisão oficial” pelo Governo português.