Oposição pede medidas urgentes para o alojamento estudantil

PS vai apresentar proposta para reforçar residências no âmbito do Orçamento do Estado.

Os partidos da oposição pediram medidas urgentes para responder às necessidades do alojamento estudantil, mas as sete iniciativas legislativas apresentadas devem ser chumbadas esta sexta-feira.

Horas antes do debate parlamentar, esta quinta-feira em plenário, o PS admitiu poder vir a apresentar uma proposta sobre a matéria na fase da especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2023. Eurico Brilhante Dias, líder da bancada socialista, não revelou o conteúdo da proposta, mas defendeu que os estudantes precisam “urgentemente de apoio”.

No debate sobre os projectos de lei e de resolução, BE, PCP e PAN defenderam um reforço no apoio financeiro aos estudantes. O BE propôs a requisição do alojamento local para reforçar a oferta das residências universitárias de forma temporária, o que levou o deputado da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto a mostrar-se contra a “aposta no ressentimento entre estudantes e turistas”.

O PSD, que não tinha nenhuma iniciativa em debate, criticou sobretudo os socialistas por “enterrarem na TAP” o dinheiro que poderiam investir no alojamento para estudantes. O PS também foi o alvo das críticas do Chega, que propõe a redução da tributação autónoma de 10% para os contratos com estudantes no ano lectivo 2022/2023 em unidades de alojamento local.

Da parte do PS, a deputada Eunice Pratas considerou haver “resultados tangíveis da política do PS no alojamento”, embora tenha reconhecido que “há dificuldades na oferta”. A socialista não deu qualquer indicação sobre a posição da bancada face às diversas iniciativas legislativas nem avançou com o teor da solução que o partido irá apresentar nas próximas semanas.

Em declarações aos jornalistas, Eurico Brilhante Dias considerou que as soluções, “para terem eficácia, precisam de ter linha orçamental que [as] concretize”, lembrando que a discussão do OE na generalidade começa dia 26 e defendendo que não faz sentido “antecipar a discussão orçamental”.