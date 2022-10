Adeptos violentos podem ser proibidos de entrar em todos os recintos de qualquer desporto

Revisão da lei de combate à violência no desporto impõe obrigações mais apertadas para os clubes no controlo das claques, sócios e adeptos e alarga a proibição de entrada a todos os recintos de todas as modalidades.

É uma punição exemplar, mas a intenção é atacar o problema da violência no desporto de forma convicta: os adeptos que cometam crimes de violência no desporto passarão a ficar interditados de entrar em todos os recintos desportivos de todas as modalidades, independentemente do local onde ocorreram. Esta é uma das regras mais apertadas para prevenir e combater a violência no desporto que o Governo incluiu na sua proposta de revisão da lei de 2019 e que aprovou nesta quinta-feira em Conselho de Ministros.