Portugal Ventures tem 13 fundos com rentabilidade negativa

Treze dos 16 fundos geridos pela Portugal Ventures estão a perder dinheiro, muitos deles há muitos anos. É uma realidade que não passou pelas notícias feitas com base no comunicado sobre as contas desta sociedade financeira do Estado, hoje em dia pertença do Banco Português de Fomento (BPF), mas que está bem explicitada no relatório e contas já disponível ao público.