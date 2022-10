Pedro Nuno Santos sobre incompatibilidades: “Se sair, sairei com um profundo sentimento de grande injustiça”

O ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, assegura que agiu “de boa-fé” quanto à sua participação na empresa Tecmacal (detida em 50% pela sua família) por o parecer de 2019 do conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República não terem sido, à data, levantadas objecções. Ouvido no Parlamento sobre a existência de uma eventual incompatibilidade por ser governante ao mesmo tempo que mantém a participação numa empresa que beneficia de contratos com o Estado, Pedro Nuno Santos disse ainda que tem “absoluto interesse” num “esclarecimento cabal e rápido”.

Em resposta ao BE, Pedro Nuno Santos afirmou que ainda não foi contactado nem pelo Ministério Público, nem pelo Tribunal Constitucional. “A decisão final é das instâncias competentes”, declarou.

O governante disse que irá aguardar pelas averiguações e que cumprirá o que for decidido. “Se sair, sairei sempre com um profundo sentimento de grande injustiça, para a empresa, para a minha família e para a democracia”, vincou, referindo-se a uma eventual saída do executivo socialista.

Citando uma notícia do PÚBLICO, Pedro Nuno Santos desvalorizou o valor contratualizado entre a empresa do pai e o Estado, argumentando que a Tecmacal factura 110 milhões de euros por ano.

O ministro escudou-se também na posição do Governo, vincando que o executivo não sentiu nenhuma necessidade de pedir novo parecer “porque se revê no que existe”.