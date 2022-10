Experimentou o sintetizador e ainda levou discos de vinil: a visita do ministro da Cultura ao Minho

O Centro Comercial Barlos, em Barcelos, é um daqueles exemplares de pequenos shoppings abertos no país na década de 1980 dos quais pouco resta. No início deste ano, um grupo de cidadãos viu potencial no espaço e ofereceu-lhe um novo impulso. É, por agora, a casa de associações e promotoras locais ligadas à música, ao cinema e ao artesanato, e, nesta terça-feira, foi uma das paragens do ministro da Cultura num périplo pelo Minho. Pedro Adão e Silva passou por Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão para conhecer a realidade cultural alternativa destas cidades ou, nas palavras do próprio, para contactar com as “entidades emergentes, ligadas ao tecido urbano”.