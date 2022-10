Ten Hag trava ambição do Tottenham com Ronaldo a caminho do túnel

Classe de Bruno Fernandes no 5.º lugar do Manchester United. Benzema deu brilho à Bola de Ouro com golo... após um bis anulado pelo VAR.

Sem Ronaldo, o Manchester United bateu (2-0) esta quarta-feira o Tottenham e ascendeu a um quinto lugar... “europeu”, com a assinatura de Bruno Fernandes, autor do segundo golo. O adiamento do Arsenal-Manchester City, da 12.ª jornada da Premier League, oferecia ao Tottenham a possibilidade, não consumada, de atacar a vice-liderança dos “citizens” na deslocação a Old Trafford.

Apesar do hat-trick obtido Cristiano Ronaldo na última passagem dos londrinos pelo palco dos sonhos, em Março, Ten Hag preferiu deixar o avançado luso de reserva, sem prescindir de Diogo Dalot e Bruno Fernandes. Com o resultado feito e as substituições esgotadas, Ronaldo encaminhou-se para o túnel, abrindo um novo capítulo na relação com o treinador neerlandês.

Antes, as ambições dos “spurs” foram traídas por uma entrada assertiva dos “red devils” na segunda parte, com Fred a marcar aos 47’, vantagem que Bruno Fernandes dilatou (69’) com um toque de classe.

Em Anfield, privado de Diogo Jota, o Liverpool recebia o West Ham na expectativa de confirmar o importante triunfo da ronda anterior sobre o campeão Manchester City e, pela primeira vez na presente temporada, somar três vitórias consecutivas (contabilizando a goleada 1-7 de Glasgow, frente ao Rangers, na Champions).

O uruguaio ex-Benfica Darwin Núñez, com dois golos nos três encontros anteriores, confirmou o momento de maior inspiração e colocou os “reds” em vantagem aos 22 minutos, deixando os “hammers” de David Moyes em xeque.

Pior ficou o treinador escocês — vizinho e rival do Liverpool entre 2001 e 2013, enquanto líder do Everton — quando Bowen desperdiçou um penálti aos 45 minutos, com Alisson Becker a conseguir defesa providencial para garantir o triunfo pela margem mínima e saltar para sétimo da classificação na Liga inglesa, atrás do Newcastle, que venceu (1-0) o Everton. Sem golos, Brentford e Chelsea marcaram passo, assistindo à aproximação dos adversários directos.

Real não tropeça

Na liderança da La Liga, o Real Madrid teve uma noite agridoce, levando de vencida (0-3) o Elche, no “Manuel Martínez Valero”, para seguir isolado na frente.

Coroado rei do mundo, Benzema quis dar brilho à Bola de Ouro, mas o francês teve de esperar 75 minutos para vencer o VAR e ter um golo validado depois de dois anulados. No total, o Real teve três golos invalidados pelo videoárbitro (6, 27 e 61’), apoiando-se na bomba de Valverde (11’) para manter o ânimo e selar a vitória com a marca de Karim Benzema e Marco Asensio (89’).

Na Taça da Alemanha, depois de uma entrada em falso (Mads Pedersen abriu as hostilidades aos 9 minutos), o Bayern Munique recompôs-se e eliminou (2-5) o Augsburgo, avançando para os oitavos-de-final da competição que lhe escapa desde 2019/20. Choupo-Moting liderou a reviravolta, bisando (27 e 59’) depois de Kimmich (53’) ter dado a volta ao marcador. O Augsburgo voltaria a marcar, num autogolo de Upamecano (65’), mas Musiala (74’) acabou com as dúvidas, com Alphonso Davies (90+1’) a fechar as contas.

Antes, o Borussia Dortmund havia superado o Hannover 96, por 0-2, enquanto o Werder Bremen caía frente ao Paderborn 07, do segundo escalão, que construiu uma vantagem de dois golos antes do intervalo, permitindo a recuperação da equipa de Bremen (2-2), a forçar um prolongamento que levou a eliminatória para os penáltis e para o triunfo (5-4) da equipa da casa.

Melhor sorte teve o europeu Friburgo, finalista vencido em 2021, que forçou o prolongamento (1-1) na recepção ao St. Pauli com um golo aos 90+3’, acabando por sentenciar o encontro no último minuto do prolongamento (2-1). Estugarda, Fortuna Dusseldorf e União Berlim seguem em frente com triunfos sólidos.