Quatro nomes a descobrir na Womex de Lisboa

Até domingo, serão 60 os showcases de artistas no grande encontro anual das músicas do mundo. Derya Yildirim & Grup Simsek, Duo Ruut, La Brígida Orquesta e Perija são alguns dos concertos a não perder.

Depois da noite de abertura a cargo de uma representação portuguesa (Beatriz Felício, Club Makumba, Expresso Transatlântico e Júlio Resende), numa montra de algumas das sonoridades nascidas numa Lisboa com um pé na tradição e outro na modernidade, e numa constante redefinição da sua identidade, a Womex (Worldwide Music Expo) arranca nesta quinta-feira a todo o vapor, com o seu vasto programa de conferências, ciclo de cinema e showcases. Entre as actuações, há muito por onde escolher, com projectos das mais variadas proveniências e praticantes dos mais díspares géneros musicais. Peneirando por entre as seis dezenas de propostas (e excluindo os artistas lusófonos, naturalmente menos estranhos aos nossos palcos), o PÚBLICO deixa quatro sugestões para os próximos dias, quatro originais projectos que podem vir a dar um salto de reconhecimento por estes dias. Comecemos pelos menos anónimos dos quatro.