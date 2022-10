Ministério Público investiga quatro denúncias de abuso sexual na Igreja. Seis processos arquivados

Dificuldades na identificação das vítimas e dos suspeitos está na base da maior parte dos seis arquivamentos. As 17 denúncias da comissão independente originaram dez inquéritos. Apenas quatro continuam abertos, segundo a PGR.

Das 17 denúncias envolvendo suspeitas de abuso sexual de menores cometidos por membros da Igreja Católica que a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja remeteu para investigação pela Procuradoria-Geral da República (PGR), apenas quatro se encontram ainda em investigação.

De um total de dez inquéritos que foram abertos (um dos quais concentra seis participações), seis foram rapidamente arquivados. No caso do Ministério Público (MP) de Cascais, houve dois despachos de arquivamento, um porque o crime já tinha prescrito e o segundo por se ter apurado que “os factos já tinham sido objecto de julgamento e condenação”, conforme explica a PGR.

Em Vila Real, o arquivamento deveu-se a “falta de meios de prova”, enquanto o inquérito aberto no Ministério Público de Braga não avançou “por não ter sido possível apurar a identidade dos ofendidos nem dos autores dos factos” sob investigação.

Do mesmo modo, a queixa remetida ao MP de Sesimbra colapsou por ser “desconhecida a identidade da vítima, não ter sido possível recolha de prova”. Em Loures, o visado nas acusações já morreu.

Em Agosto, a Comissão Diocesana de Protecção de Menores e Pessoas Vulneráveis de Lisboa também remeteu à PGR três denúncias relativas a eventuais abusos sexuais de crianças em meio eclesial. “Estas denúncias, uma das quais envolvendo vários nomes, foram remetidas às estruturas competentes do Ministério Público, onde foram instaurados seis inquéritos. Todos estes inquéritos encontram-se em investigação”, esclarece ainda a PGR.

Daquelas três denúncias, uma refere-se ao padre Luís Cláudio Ferreira dos Santos, que no dia 7 deste mês foi suspenso das funções que ocupava na paróquia de S. Bento de Massamá, em Sintra, depois de um acólito o ter acusado de abuso sexual.

Àqueles inquéritos somam-se ainda as acusações de encobrimento que pendem sobre o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, que estão a ser investigadas pelos departamentos de Investigação e Acção Penal de Lisboa e de Braga, na sequência de uma denúncia apresentada pelo professor João Oliveira, que chegou a trabalhar como voluntário em Moçambique.

Um dos casos refere-se a eventuais abusos sexuais num orfanato daquele país, que pertencia à Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (dehonianos), de que José Ornelas era então superior-geral. O processo foi aberto há 11 anos e arquivado meses depois. O caso foi agora reaberto porque, numa carta a Marcelo Rebelo de Sousa e que este remeteu à PGR, aquele professor acrescentou que Ornelas omitiu das autoridades o abuso de vários menores.

Paralelamente, e na sequência da mesma denúncia, foi aberto outro inquérito no MP de Braga para analisar se o presidente da CEP ajudou ou não a ocultar um outro crime de abuso sexual imputado ao padre Abel Maia, pároco em Fafe, e que foi alvo de outro processo-crime, igualmente arquivado em 2014. Neste caso, a alegada vítima, que à altura do suposto crime, em 2003, tinha já 16 anos, negou ter havido qualquer contacto de cariz sexual com o padre em causa e reconheceu ter feito várias tentativas de extorsão ao sacerdote. Este foi, entretanto, suspenso de funções pelo Vaticano.

A comissão independente que foi incumbida pela CEP de fazer o levantamento dos abusos sexuais cometidos em meio eclesial desde 1950 até à actualidade somou 424 denúncias, segundo o balanço feito no passado dia 11, altura em que o coordenador do grupo, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, admitiu que tais denúncias correspondem, “no mínimo”, a 1500 vítimas. O relatório final será divulgado no dia 31 de Janeiro de 2023, prosseguindo até lá o processo de recolha de denúncias. Além dos 17 casos reportados à PGR, o grupo liderado por Strecht está a analisar 30 casos de eventuais abusos que poderão ainda dar lugar a novas participações às autoridades judiciais.