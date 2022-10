Montenegro defende que “contas certas” do Governo levam país ao empobrecimento

O líder do PSD fez o discurso de encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que terminaram ao som do hino de Portugal. Numa intervenção marcada por críticas ao Governo, Luís Montenegro disse que numa corrida de estafetas “António Costa cai” e tem de ser o PSD a “reiniciar a corrida”.

​O líder do PSD, Luís Montenegro, afirmou esta terça-feira que o PS “defraudou” o país e que se as contas “têm o défice controlado”, essa “coroa de glória” é de um PS “travestido de furioso adepto das contas públicas saudáveis”, mas que se “traduzem no empobrecimento” dos sectores públicos.

Numa referência ao discurso de António Costa nesta segunda-feira na apresentação do Orçamento do Estado aos militantes do PS, Luís Montenegro usou a metáfora da “estafeta” para acusar António Costa de ter integrado governos do PS que “entregaram ao PSD um testemunho pior do que o que receberam”. E antecipou que depois deste Governo, o que vier a seguir vai voltar a ter trabalho pesado. “O caminho não é auspicioso para os que virão”, disse.

No encerramento das jornadas parlamentares do PSD, as primeiras enquanto presidente do PSD, Montenegro afirmou que o primeiro-ministro, “pela terceira vez na vida política”, vai receber um testemunho, atrapalhar-se e “deixar cair o testemunho no chão e nós vamos ter de o apanhar e reiniciar a corrida”.

“As governações socialistas nunca conseguem passar um testemunho em melhores condições do que aquele que receberam antes”, acusou, antecipando também aquele que poderá ser o seu trabalho na corrida, caso vença as próximas eleições legislativas e suceda a António Costa como primeiro-ministro.

O líder do PSD criticou também o trabalho que ficou por executar nos anteriores orçamentos apresentados pelos governos de Costa. “O que é que o PS anda a fazer nos seus encontros? Fala na direita para aqui, na direita para ali, há muito PowerPoint e muito plano de intenções. Se esse plano tivesse credibilidade olharíamos para os últimos anos e perceberíamos que palavra dada é palavra honrada, o que não acontece”, atirou. Para Montenegro, “o PS já está numa enrascada, já não sabe o que fazer”.

Luís Montenegro desvalorizou também o “crescimento extraordinário” previsto pelo executivo e diz que só acontece “no intervalo de dois resultados absolutamente medíocres”. Depois de, em 2014, Montenegro – líder parlamentar do PSD durante o Governo de Passos Coelho – ter dito que “a vida das pessoas não está melhor, mas o país está muito melhor”, o líder social-democrata afirmou, esta terça-feira, que é preciso perguntar se, além da estatística de crescimento económico “[as pessoas] sentem na sua vida que estão melhores ou estão piores.” “Todos os indícios vão no sentido de que estamos a piorar”, acrescentou.

“Quando uma família não tem médico de família apesar de ter sido prometido, essa família está mais empobrecida porque o primeiro contacto não está a ser garantido”, exemplificou. “Apesar de ter passado muito pouco tempo, já podemos afirmar que o povo português está defraudado com a maioria absoluta que deu ao PS. Dito de outra forma: o PS falhou à confiança que recebeu do povo português.”

Prometendo que não haverá “berraria” (como tinha também prometido o seu antecessor, Rui Rio), Montenegro prometeu uma oposição “sóbria” mas que não deixará de criticar o que tiver de criticar: além da falta de médicos de família, a falta de professores, os problemas no encerramento das urgências (neste caso Montenegro recordou as palavras críticas de Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde) e os avanços e recuos quanto à solução para a TAP.

O encontro da bancada parlamentar do PSD juntou os 77 deputados no auditório Almeida Santos, na Assembleia da República, e contou com as intervenções de Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, secretário-geral do PSD, e Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa.