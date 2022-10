Guerra na Ucrânia: a realidade entre a propaganda e a especulação

Esta semana, o podcast Desordem Mundial analisa o estado do conflito na Ucrânia. Siga o Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

O Desordem Mundial regressa esta semana à Ucrânia, numa conversa que oscilou entre análises objectivas e cenários especulativos, enquadrando e antecipando as consequências da guerra. Além do tema principal, falou-se do XX Congresso do PCC e da situação tensa que se vive na Cisjordânia.

No final, sugestões repartidas entre um livro e um filme.

