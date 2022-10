Entre a dor e a esperança, Nick Cave é um guia para milhares de mães e pais em luto

Naquilo que parece ser uma vida passada, Nick Cave era conhecido pela sua aura intimidante e indecifrável — uma enigmática estrela de rock australiana que partilhava pouco da sua vida íntima para além das letras que cantava ou rosnava do palco. Depois, Cave, o famoso vocalista da banda Nick Cave and the Bad Seeds, perdeu o seu filho adolescente, e tornou-se algo completamente diferente. Ou antes: algo maior.