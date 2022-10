Moedas responde a Costa: “Aqui estou. E estou aqui para ser um incómodo”

No mesmo dia em que assinalou o seu primeiro ano de mandato como presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas marcou presença no encerramento do primeiro dia das jornadas parlamentares do PSD para se queixar dos bloqueios impostos pelos socialistas a nível local e criticar o “desnorte” do Governo e do PS a nível nacional. Duas semanas depois de António Costa ter tentado circunscrever a acção de Moedas à autarquia lisboeta após o discurso de Moedas no 5 de Outubro, o autarca social-democrata fez por não esquecer as actuais funções, mas deixou claro que quer ser ouvido fora da capital, confirmando as suas pretensões para se afirmar a nível nacional.