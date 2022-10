Política orçamental 2023: quando a poupança não é prudente

De acordo com as previsões do Governo constantes do Orçamento do Estado de 2023 (OE 2023), em resultado da redução do défice e do rápido crescimento nominal da economia portuguesa, o stock de dívida pública irá registar uma rápida redução do seu peso relativo de 125,5% do PIB em 2021 para 115,0% do PIB em 2022, com o FMI inclusive a prever que ficará em 114,7% do PIB no final deste ano. O Governo prevê que a dívida pública continue a diminuir para 110,8% do PIB em 2023, nível similar ao de Espanha no mesmo ano.