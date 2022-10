Celebridades iranianas são presas e proibidas de viajar por apoiarem os protestos

No próximo sábado, o filme Subtraction do premiado realizador iraniano Mani Haghighi será mostrado no Festival de Cinema de Londres. No entanto, sexta-feira passada, o realizador juntou-se a uma lista de celebridades iranianas, entre artistas e atletas, que foram presos ou proibidos de viajar por apoiarem a revolta que está a ocorrer em todo o Irão e que, apesar da repressão sangrenta feita pelo regime, não mostra sinais de acalmar pois está já a entrar no seu segundo mês.