Clube Escape Livre vai recriar Circuito das Beiras para celebrar os 120 anos de uma “prova épica”

O Clube Escape Livre vai celebrar os 120 anos do Circuito das Beiras, recriando a “prova épica” de desporto automóvel que, em 1903, “ligou o litoral ao interior” da região Centro. Evento acontece em Setembro do próximo ano e levará para a estrada carros “extraordinários, muitos pré-guerra”.

O Clube Escape Livre vai recriar o Circuito das Beiras em Setembro de 2023 para “celebrar os 120 anos de uma prova épica que ligou Coimbra, Castelo Branco, Guarda e Coimbra”, anuncia em comunicado.

A prova de desporto automóvel, “a primeira em Portugal por etapas e que ligou o litoral ao interior”, foi realizada em 1903 pela primeira vez, “ganha por um dos nomes mais conhecidos do automobilismo à época, Tavares de Melo, importador para Portugal dos automóveis Darracq [foi num carro desta marca que venceu a prova] e motociclos Werner”.

Segundo a nota de imprensa, o evento vai realizar-se entre 14 e 17 de Setembro do próximo ano e permitirá levar “para a estrada automóveis extraordinários, muitos pré-guerra, e que raramente são vistos em eventos nacionais”.

Foto Tavares de Melo ao volante do Darraqc com que venceu em 1903 o Circuito das Beiras DR/Clube Escape Livre

O evento desportivo pretende, ainda, “fazer jus ao lema do Escape Livre, que é o automóvel na promoção e divulgação da região da Guarda”. “E que melhor forma de o concretizar ao reeditar o Circuito das Beiras que teve na Guarda a chegada de uma etapa e a partida de outra?”, sublinha Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, acrescentando que a instituição não podia “passar ao lado” de uma efeméride em que a Guarda e a região “são o centro do acontecimento”.

“A corrida dos fundadores que o Museu do Caramulo realizou, com grande êxito, no último fim-de-semana e que reuniu viaturas até 1939, dá já uma ideia do que está a ser preparado para o Circuito das Beiras by Bridgestone/First Stop”, lê-se no comunicado. “As surpresas que esperam os participantes vão começar a ser divulgadas ainda este ano, em Coimbra, durante a conferência de imprensa para apresentação” da iniciativa.

Para a reedição do Circuito das Beiras e a celebração dos seus 120 anos, o Clube Escape Livre conta com a colaboração e o apoio das Câmaras Municipais de Coimbra, Castelo Branco e Guarda, do Museu do Caramulo, do Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (Espanha), do Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco e do Automóvel Clube de Coimbra, entre outros.