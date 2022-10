Negociações? Rendição? Não sabemos

Perante este conjunto de incógnitas, qual deve ser a resposta ocidental? Também aqui há uma pergunta de partida, cuja resposta é extraordinariamente difícil: negociar com Putin ou exigir a sua rendição?

1. “No princípio, ninguém conseguia imaginar que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia poderia começar. E, no entanto, começou. E agora ninguém consegue imaginar como é que vai acabar. E, no entanto, acabará.” A frase pertence a Timothy Snyder, um historiador de Yale que sabe do que fala. Aprendemos em algumas das suas obras a perceber melhor o que era a Rússia de Putin, muito antes nos tornarmos, nós próprios, estudiosos.